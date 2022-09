Ancora un incidente in Tangenziale: tutto bloccato per lo schianto di tre auto tra Sito e corso Allamano

Ancora un incidente lungo la tangenziale e - ancora una volta - traffico in tilt mentre gli uomini della Polizia Stradale sono in azione per riportare il tutto alle condizioni di normalità.



E' successo pochi minuti fa tra gli svincoli di Sito e corso Allamano, in direzione Nord. Sono tre le vetture coinvolte secondo una dinamica ancora da ricostruire nelle cause. Di certo, le tre automobili hanno riportato gravi danni e due persone sono rimaste ferite e, subito soccorse, sono state portate in ospedale a Rivoli.



Al momento il traffico è bloccato.