Teatro, laboratori e conferenze: Mirafiori Sud si regala "Immaginazioni" e voli di fantasia con Pindarica

Mirafiori dà spazio alle sue Immaginazioni, un nuovo festival che si prepara a coinvolgere il territorio della Circoscrizione 2. In particolare, un Festival delle Nuove possibilità, organizzato da Pindarica e vincitrice del bando Pon all'interno del progetto più ampio chiamato Mosaico.

Neologismi e tempo per pensare

"Siamo sempre in preda a stimoli - spiega Matteo Cionini, il cui spettacolo aprirà il programma - e spesso non abbiamo il tempo di fermarci a riflettere, un momento di calma, ma anche una possibilità di pensare a un futuro diverso. Per questo abbiamo scelto il titolo di Immaginazioni, che di per sé è un neologismo, visto che esiste solo al singolare".

Riflettori accesi per due fine settimana: si comincia il 14 ottobre, con Senza Parole, debutto di un calendario di eventi che scandirà gli eventi fino a domenica 23. Spettacoli per adulti e bambini, ma anche laboratori creativi, esperienze di teatro multimediale e conferenze a tema artistico-scientifico. "Cerchiamo di portare la nostra offerta in un territorio che ci pare stia ponendo delle richieste e delle necessità - commentano dalla direzione artistica - e vogliamo sempre di più radicarci e tessere legami qui".

Nel cuore di Mirafiori Sud

La cornice sarà, insieme al Centro di Protagonismo giovanile di strada delle Cacce, la sala storica del Teatro San Barnaba, in strada Castello di Mirafiori 42. Una realtà nata negli anni Sessanta sulle "ceneri" di un campo di calcio. Sala parrocchiale e sala cinematografica, con spazi per l'oratorio e proiezioni pensati per i ragazzi. Un punto di riferimento che ha saputo rinnovarsi negli anni e che con i suoi appuntamenti riesce sempre a coinvolgere le persone della zona. Il fiore all'occhiello è il cineforum (con profitto di pasta a seguire), che dopo gli anni di stop per la pandemia è pronto a ripartire.