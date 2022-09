AAA Cercasi giovani "Re-Attivi": Moncalieri lancia la proposta per universitari in cerca di lavoro

Il Comune di Moncalieri cerca 5 giovani fino a 35 anni, laureati o laureandi preferibilmente in scienze umane, o economico sociali, con brevi esperienze di animazione socioculturale (ad. es. oratori, estate ragazzi, servizio civile) e interesse verso professioni in ambito educativo per collaborare ad un percorso di orientamento lavorativo in qualità di tutor per altri giovani. Questo, in sintesi, il contenuto dell’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it valido fino al 12 ottobre 2022.