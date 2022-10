In corso Belgio torna la Festa di Vanchiglietta tra commercio, artigianato e...ciclismo

La strada, chiusa dalle 9 alle 19, tra corso Cadore e lungo Po Antonelli ospita per la prima volta l'iniziativa “In the making – mestieri in mostra”, dove circa 20 artigiani hanno la possibilità di esporre le proprie creazioni e dimostrare il proprio saper fare. L'idea è promossa dal coordinatore al Commercio Jasch Ninni e dalla coordinatrice della Sottocommissione Artigianato e Design della Circoscrizione 7 Maurizia Cabbia con l'obiettivo di essere replicata anche in altri quartieri.

Alle 10, inoltre, è previsto un percorso in bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile, con l'organizzazione affidata a FIAB Torino – Bici e dintorni in collaborazione con la Consulta per la Mobilità Ciclistica e i coordinatori Marta Sara Inì, Silvio Sabatino e Ferdinando D'Apice: si parte dal Centro d'Incontro di corso Belgio 91 per poi percorrere le piste ciclabili di lungo Dora Voghera, lungo Po Antonelli e Viale Michelotti, attraversare il Po sulla passerella di piazza Chiaves e concludere il giro al Motovelodromo di corso Casale.