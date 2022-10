Auto in fiamme, incendio nel parcheggio Santo Stefano: paura tra gli automobilisti

Un'auto ha preso fuoco al secondo piano, per motivi in fase di accertamento. Tra i primi ad intervenire il consigliere comunale del Pd Luca Pidello, che nella vita è vigile del fuoco. Il fumo, che esce dalle grate che proteggono i sotterranei, è visibile anche in superficie.

La dinamica

L'auto, una Fiat Punto, ha preso fuoco davanti alla sbarra prima di entrare nella zona adibita a parcheggio: questo ha fatto si che le fiamme non si propagassero alle altre vetture presenti. L'area è stata chiusa e delimitata. Il parcheggio è attualmente inaccessibile, con diversi proprietari di auto che stanno cercando di capire come recuperare i loro mezzi. La situazione è ora sotto controllo e, una volta espletate le verifiche del caso, il parcheggio è stato riaperto per i veicoli in uscita. Al momento resta ancora bloccato l'accesso.

Le condizioni del conducente

Il conducente del mezzo, un uomo, non è rimasto ferito perché è riuscito a uscire dalla vettura prima che questa prendesse fuoco.