Ex Gondrand, quanto è lontana la riqualificazione: la fabbrica è una discarica a cielo aperto

Quanto è lontana la riqualificazione dell’ex Gondrand. Sì, perché se è vero che vi è a parole un grande interesse per riqualificare dell’area compresa tra via Cigna e via Lauro Rossi, dopo un passato fatto di droga e disperazione il presente vede l’ex fabbrica trasformata in una discarica a cielo aperto.

Rifiuti nel cortile

Basta infatti buttare un occhio nel cortile della struttura per notare oggetti di ogni genere: immondizia, mobili, sedie, materassi e siringhe. Una discarica vera e propria, che testimonia un passato segnato dal degrado e dalla disperazione.

Ad agosto ripulito il cortile

Il futuro è in un rebus: l’arrivo della linea 2 della metropolitana potrebbe rendere la zona molto più attrattiva. La proprietà, che ad agosto aveva provveduto a pulire il cortile, non ha un vero progetto di riqualificazione, anche se la destinazione d’uso è quella commerciale/residenziale. Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6, aveva più volte l’edificazione di un palazzetto dello Sport. Idee, proposte e spunti che però si scontrano con una realtà ben differente: l’ex Gondrand rimane una discarica a cielo aperto.