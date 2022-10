Dopo la trippa ecco 'sua maestà' il bollito: Moncalieri apparecchia ancora la tavola per gustare le sue eccellenze

Dopo il primo fine settimana di ottobre dedicato alla (fiera nazionale della) trippa, ecco arrivare il weekend del bollito. Moncalieri sposa ancora una volta il buon cibo e le eccellenze enogastronomiche locali, con la 25esima edizione della "Fera dij subiet e sua maestà il bollito", che andrà in scena sabato 15 e domenica 16.

Il ritorno del pentolone

L'assessore al commercio Angelo Ferrero ha sottolineato subito come questa edizione sia quella del ritorno di un programma "in tutto e per tutto simile al pre Covid". Nel 2020 ci fu la dolorosa cancellazione della manifestazione, l'anno scorso il no al pentolone, che invece tornerà grande protagonista in questo fine settimana. "Torna il pentolone in borgo Navile, insieme ai banchetti nel centro storico, per fare in modo che Moncalieri torni ad assaporare il gusto della tradizione".