Via Po, i lavori entrano nel vivo: spunta il terzo cantiere, spariscono i primi parcheggi per le auto

Da circa un mese sono iniziati i lavori in via Po per rifare binari, fogne e acquedotti, lavori che impegneranno l'importante strada del centro per oltre un anno e mezzo.

Aperto il terzo cantiere

La fine dei lavori, infatti, è prevista per novembre 2024, e giusto questa mattina è stato aperto il terzo cantiere. Il primo a spuntare è stato il cantiere di Italgas, situato all'angolo con piazza Castello al lato sud della strada, seguito da quello Smat nel tratto tra via Montebello e via Rossini, e per ultimo è nato quello Ireti tra piazza Vittorio e via Sant'Ottavio. Per adesso i tre cantieri non stanno provocando alcun rallentamento della circolazione.