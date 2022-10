Cascina Fossata, inaugurato il giardino dedicato a Nella Colombo

A Cascina Fossata è nato il giardino Nella Colombo alla presenza delle autorità, dei parenti, degli amici come Bruno Gambarotta, degli appassionati, dei bambini della scuola elementare Franchetti e chissà, di qualche nostalgico degli anni Cinquanta quando un po’ tutti fischiettavano il ritornello ‘Sola me ne vo per la città’ del brano ‘In cerca di te’ accompagnati dalla voce della cantante torinese.





C’era da restare incantati stamattina ad ascoltare il figlio Danilo Bruni nei ricordi della madre famosa; il successo in Italia e poi in Spagna, Sudamerica, Inghilterra dove si esibì alla Royal Albert Hall davanti alla Regina Elisabetta. Ebbe l’onore di suonare per Reza Pahlavi, l'ultimo Scià di Persia. E poi i grandi incontri (Henry Fonda era un suo ammiratore), i grandi viaggi, l’ammirazione collettiva. Poi a fine carriera, ha raccontato divertito, aprì per gioco una profumeria in Corso Unione Sovietica per poi reinventarsi una carriera da attrice negli anni Settanta nella compagnia di Carlo Campanini.





L’artista è stata ricordata dalle autorità alla cerimonia in via Fossata. Maria Grazia Grippo è la presidente del Consiglio comunale di Torino e ha ricordato le radici di Nella Colombo a Borgo Vittoria: “Nel ’45 scelse la sala da ballo adiacente il cinema Apollo in largo Giachino per lanciare “In cerca di te”; affidare il nome Colombo al giardino di Cascina Fossata è anche un modo per tenerla a casa riconoscendo questo luogo come casa”. Enrico Crescimanno, presidente della Circoscrizione 5, ha evidenziato il legame profondo dell’artista con il quartiere come Elena Aloise del tavolo di Borgo Vittoria ha citato il post sui social di un abitante della borgata che ha fatto riaffiorare la vicenda umana e artistica e i legami con il territorio. Ha concluso il sindaco Stefano Lo Russo e rivolgendosi soprattutto ai bambini della Franchetti ha riannodato i fili della memoria ricordando la vecchia cascina Fossata dove nell’Ottocento pascolava il bestiame, oggi esempio di rigenerazione urbana di un luogo abbandonato e in degrado per un lungo periodo passato.