La maratona di Torino è pronta a conquistare la città con un nuovo percorso e un nuovo nome

Non solo uno degli appuntamenti sportivi più attesi e competitivi dell'anno, ma anche un viaggio nella storia antica, moderna e contemporanea della città. Domenica 6 novembre, la maratona di Torino tornerà a infiammare le strade con un nuovo nome – Torino City Marathon - e un nuovo percorso, che oltre a valorizzare le caratteristiche degli atleti in gara, vuole anche promuovere il ricco patrimonio architettonico e artistico. L'organizzazione è affidata a Team Marathon in collaborazione con Torino Road Runners, running team nato nel 2019.

Torino City Marathon e City Run

Il tracciato sui canonici 42 chilometri e 195 metri partirà e arriverà in piazza Castello toccando anche Moncalieri e Nichelino attraverso piazza Vittorio Veneto, la Gran Madre, il Motovelodromo di corso Casale, il lungo Po, il Valentino, Stupinigi, lo stabilimento Fiat Mirafiori, corso Francia, il Duomo e piazzetta Reale. Alla maratona si aggiungerà la Torino City Run, corsa competitiva e non competitiva sulla distanza dei 10 chilometri; parte del ricavato di quest'ultima verrà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro con l'obiettivo di supportare il Centro Oncologico di Candiolo: “Questa Torino City Marathon - spiega Luca Vergnano, tra gli organizzatori della manifestazione – è una grossa novità soprattutto dal punto di vista organizzativo, visto che vede coinvolte non solo il Team Marathon ma anche un pool di società riunite nell'associazione Torino Road Runners. Quest'anno, in più, aiuteremo la ricerca sul cancro grazie alla partnership con la Fondazione Piemontese: invito tutti a partecipare perché si tratterà di una grande festa dello sport in cui crediamo molto”.

Il supporto delle istituzioni

Il fermento per questa nuova edizione della maratona non poteva non coinvolgere le istituzioni: “Sullo sport - afferma l'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano – abbiamo messo tante risorse. Insieme alla città proveremo a rendere ancora più forte la City Marathon, per chi parteciperà sarà un grande privilegio e la collaborazione con la Fondazione darà ulteriore valore”. “La maratona - aggiunge l'assessore allo sport della Città Domenico Carretta – è un orgoglio cittadino: oltre a rappresentare grandi gesti sportivi, rappresenta un grande giorno di festa con un grande sforzo organizzativo. Questo evento ha potenzialità enormi anche dal punto di vista turistico”.