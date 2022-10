Porta Palazzo, la polizia interviene dopo uno scippo: recuperata una collanina d'oro

Un cittadino marocchino di 28 anni è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia perché sospettato di essere l'autore di uno scippo. L'uomo avrebbe infatti sottratto una collanina in oro a una anziana.

Attorno alle 12.40, i poliziotti, transitando con la volante in Piazza della Repubblica angolo Priocca, hanno notato un uomo correre inseguito da alcuni passanti che lo hanno indicato come l’autore di uno scippo. Uno degli agenti è riuscito, con l'auto di servizio, a bloccare la via di fuga al soggetto, fermandolo definitivamente in via Carlo Noè. L'uomo, in quel frangente, ha tentato di disfarsi di una catenina in oro con un ciondolo a forma di crocefisso spezzata all'altezza del gancio di chiusura, buttandola per terra. Il personale di polizia ha recuperato il prezioso e ha rintracciato nei pressi una donna, 75 anni di età, che ha riferito di essere stata poc’anzi scippata dal giovane mentre si trovava seduta alla pensilina del tram di piazza della Repubblica. La refurtiva è stata così restituita alla legittima proprietaria.

Il ventottenne è stato arrestato per furto aggravato.