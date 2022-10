Moncalieri come Torino: rimandata al 3 novembre l'accensione degli impianti di riscaldamento

Montagna: "Per il risparmio e per l'ambiente"

"Arpa Piemonte, nelle sue previsioni meteo per la prossima settimana, conferma il trend di questi giorni che vede temperature molto superiori alle medie stagionali. Ecco perché siamo in grado di posticipare di qualche giorno l’accensione", ha spiegato il primo cittadino. "Questa scelta, in linea col Piano di contenimento predisposto dal Governo e con le disposizioni del Sindaco della Città Metropolitana Lo Russo, consente di ridurre i consumi di energia, producendo un risparmio in bolletta e un abbattimento delle emissioni che incidono sulla qualità dell’aria che respiriamo".

Dal 3 al 30 novembre massimo 10 ore al giorno