Fiorile, Jazz Festival e European Competition: il lungo weekend di Moncalieri tra musica, cultura e natura

Moncalieri si appresta a vivere un fine settimana all'insegna del connubio tra arte, cultura, musica e ambiente. Al via l'edizione numero 25 del Jazz Festival Da oggi tornano protagonisti due appuntamenti che varcano ormai i confini cittadini. Con "Jazz a Corte” prende il via il Moncalieri Jazz Festival, che farà rivivere le magiche atmosfere della “Notte Nera del Jazz”, con oltre 200 musicisti daranno vita ad una maratona musicale straordinaria, che dalle ore 17 fino a notte fonda coinvolgerà cortili, angoli, piazze e locali del Centro Storico.

Venticinque concerti gratuiti per una grande festa, per i 25 anni di una manifestazione che accompagnerà la Città con concerti e incursioni fino al 13 novembre sotto la direzione artistica del maestro Ugo Viola. Il ritorno di Fiorile al Giardino delle Rose

Oggi e domani, poi, ecco il ritorno dell'edizione autunnale di Fiorile, la manifestazione dedicata al verde in tutte le sue declinazioni. Vivaisti specializzati e produttori agricoli e artigiani animeranno il Giardino delle Rose del Castello Reale con il racconto della stagionalità e dell'eccellenza florovivaistica della nostra città. Un evento fortemente voluto dall'assessore alla Cultura Laura Pompeo. I giovani di European Music Competition

Fino al 30 ottobre, poi, all'interno del Palazzo Comunale, giovani musicisti candidati della 34esima edizione di European Music Competition Città di Moncalieri inonderanno le stanze del Palazzo con le note di Mozart, Schumann, Haydn. Una iniziativa fortemente voluta dal Circolo Culturale Saturnio.

Il concerto finale è in programma al Teatro Superga di Nichelino, in quanto le Fonderie Limone di Moncalieri sono 'impegnate' con uno spettacolo della stagione dello Stabile. Ma resta un momento di festa e di aggregazione per tutta la città.