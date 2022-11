La crisi morde, a Torino aumentano i clochard. Nuovo sito di accoglienza vicino a via Leoncavallo

Due auto di notte e più operatori in strada di giorno

Da ieri, come ha spiegato l'esponente della giunta Lo Russo, ha preso il via il servizio notturno. Due equipaggi di intervento, su altrettante macchine: gli operatori gireranno in città per captare casi critici e convincerli ad andare nelle case di ospitalità. Verrà potenziato il servizio diurno. Sono previste due persone in più, per un totale di cinque, che di giorno passeranno sotto i portici o dove si concentrano i clochard per convincerli a farsi ricoverare volontariamente in ospedale, in caso di bisogno, oppure ad accettare un posto in un dormitorio.