Invisibili davanti al calendario dell'Avvento: piazza del Duomo e via Roma "casa" dei clochard [FOTO]

In centro centinaia di clochard

La situazione, ormai cronicamente critica, è di nuovo esplosa, con centinaia di persone al freddo. I giacigli sono ovunque: in via Roma, da ambo i lati, i rifugi di fortuna si contano ogni 15/20 metri. Davanti alle vetrine dei negozi tirati a lucido, addobbati. In via Viotti trovano "casa" sei disperati. Stessa situazione in via Po, a ridosso di piazza Vittorio e di quei locali in cui l'alcool scalda il petto a torinesi divertiti.