Incidente in tangenziale all'altezza di corso Francia: lunghe code e traffico bloccato in entrambe le direzioni

Traffico in tilt e lunghe code sulla tangenziale di Torino, dove questa mattina intorno alle 9 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. L'impatto è avvenuto all'altezza di corso Francia, nel comune di Rivoli, in direzione Nord.

Per precauzione la polizia stradale ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia, con ripercussioni sulla viabilità. Particolari disagi si registrano sulla tangenziale sud in direzione Milano-Aosta. I rallentamenti sono dovuti anche ai molti curiosi che si fermano all'altezza del luogo dell'incidente.

Tre i veicoli coinvolti nell'impatto. Uno degli automobilisti, il più grave, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, altre tre persone in codice verde.