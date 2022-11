Come difendersi dalle truffe: Nichelino organizza una serie di incontri per aiutare gli anziani

I casi di truffe e raggiri ai danni di anziani sono sempre più frequenti, aumentati negli ultimi anni dal lockdown e dalle prolungate chiusure. Ed allora, per aiutare le persone della terza età e quelle più vulnerabili a difendersi, il Comune di Nichelino è sceso in campo, insieme alla locale tenenza dei carabinieri.

"Fondamentale informare per prevenire"

Da oggi, lunedì 7 novembre, prende il via una serie di incontri organizzati dall'Amministrazione e dai militari dell'Arma per spiegare ai cittadini nichelinesi le tattiche da usare e come difendersi dal rischio di essere vittime di truffe. Il primo appuntamento è lunedì prossimo, alle ore 17, presso il Comitato di Quartiere Castello.

Amministrazione e carabinieri insieme

"È un'iniziativa molto importante che ha come obiettivo quello di creare maggiore consapevolezza sui rischi che, soprattutto gli anziani, corrono. Anche in questo caso la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale di tutela. Ringraziamo i Carabinieri di Nichelino e in particolare il suo comandante, tenente Maurizio Piccione, per aver accettato di mettere a disposizione della nostra comunità il bagaglio di esperienze che quotidianamente vivono sul campo", hanno dichiarato il sindaco 𝑮𝒊𝒂𝒎𝒑𝒊𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒐𝒍𝒂𝒓𝒅𝒐 e l'Assessora alla Terza Età 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒈𝒊𝒂 𝑹𝒖𝒈𝒈𝒊𝒆𝒓𝒐.

Presto organizzati incontri in tutti i quartieri

"Questo appuntamento è solo il primo di una serie di tavole rotonde in cui cercheremo di raccontare come difendersi dalle truffe", hanno aggiunto sindaco e assessore. Lunedì 14, infatti, è in programma al Boschetto l'incontro successivo e altri verranno poi calendarizzati negli altri quartieri di Nichelino.