Tragedia ieri sera a Nichelino, muore barista 46enne

La morte è arrivata all'improvviso ieri sera a Nichelino. La tragedia si è consumata all'ora di cena al pub ristorante L'Ora Giusta, il locale che si affaccia sulla centralissima piazza Di Vittorio.

Inutili tutti i soccorsi

Un barista 46enne si è sentito male improvvisamente, accasciandosi al suolo quasi all'istante: immediato l'arrivo delle ambulanze del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori è risultato inutile.

L'Ora Giusta chiusa per lutto

Alessandro Obbermito, per tutti semplicemente Sandro, era una persona nota in zona. Lo piangono in tanti ed oggi il locale di Nichelino rimane chiuso per lutto.