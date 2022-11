Dopo lo sgombero esplode la rabbia degli abusivi, vandalizzati i condomini: “Non ce ne andiamo”

Sale la tensione in città per la questione case abusive. Dopo lo sgombero di alcuni alloggi occupati in via Sospello, è infatti esplosa la rabbia tra le persone che occupano una casa Atc e che ora temono che un intervento delle forze dell’ordine possa costringerli ad andarsene dagli appartamenti in cui erano entrati con la forza.

In via Scarsellini sette appartamenti occupati

E’ il caso di via Scarsellini 12, dove attualmente sette appartamenti Atc risultano occupati. Saputo dello sgombero in Borgo Vittoria e ricevuta una lettera che li invitava a lasciare gli alloggi, gli abusivi hanno riversato la loro rabbia negli spazi comuni del condominio. Porte rotte, cassette delle lettere distrutte e un messaggio chiaro a chi li aveva denunciati: “Noi non ce ne andiamo da nessuna parte”.

Condominio vandalizzato dagli abusivi

A farne le spese le persone che, pagando un regolare affitto ad Atc, si ritrovano gli spazi comuni devastati e sono costretti a vivere nella paura di ritorsioni. Solo qualche giorno fa Fratelli d’Italia aveva organizzato un presidio in zona Mirafiori per evidenziare i continui e reiterati atti di criminalità ed occupazioni abusive che flagellano la zona.

Fulco: "Ripristinare subito la legalità"

“A seguito dei nostri due esposti e delle continue segnalazioni qualcosa si è mosso, ma gli occupanti sono diventati ancora più aggressivi e hanno iniziato a vandalizzare anche le porte e le buche delle lettere dei residenti. Attendiamo ora fiduciosi il ripristino della legalità” afferma Federica Fulco, presidente del Comitato TorinoinMovimento.