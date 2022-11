Il Brasile è a Torino: Neymar e compagni si alleneranno alla Continassa per preparare il mondiale

Torino si colora di verde oro, per una settimana. E’ atterrato questa mattina a Caselle l’aereo della Nazionale brasiliana, che preparerà il mondiale in Quatar nel capoluogo piemontese.



Neymar e compagni, in realtà attesi in città domani (oggi è arrivato solo l’aereo con lo staff brasiliano) si alleneranno alla Continassa, la struttura della Juventus. A fare gli onori di casa Bremer, Danilo e Alex Sandro. La retroguardia bianconera.



I brasiliani rimarranno a Torino fino al 19 novembre, poi partiranno alla volta del Qatar, per i campionati del mondo di calcio. La prima partita è in programma il 24 novembre, contro la Serbia di Vlahovic e Kostic.



“Torino Airport dà il benvenuto alla Nazionale del Brasile” si legge sui profili social dello scalo Sandro Pertini di Caselle. Dopo gli otto migliori tennisti del mondo, Torino abbraccia anche la Seleção. Confermandosi capitale dello sport.