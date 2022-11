Stupinigi fa rima con spettacolo con la rassegna "Lirica e musical a Corte"

Stupinigi fa rima con spettacolo e musica lirica. Il Salone d’Onore della Palazzina di Caccia, la residenza sabauda del Comune di Nichelino ospiterà, dal 20 novembre al 23 aprile 2023, sei appuntamenti della rassegna del Teatro Superga con la grande lirica e l’affascinante spettacolo della narrazione in musica.

Con Carmen, Turandot, Otello, Hollywood Musical una celebrazione dei musical nati direttamente per il grande schermo senza passare dal palcoscenico; Cabaret e Chicago sarà dedicato a due giganti del teatro musicale, John Kander e Fred Ebb; Disney Live Action servirà a continuare ad esplorare l’universo Disney, dopo il successo nelle scorse stagioni degli appuntamenti Disney e Disney+Pixar.

Il calendario completo

Domenica 20 novembre, ore 19

Hollywood Musical

Hollywood Musical è una celebrazione dei musical nati direttamente per il grande schermo senza passare dal palcoscenico. Si parte dal primo film sonoro, The Jazz Singer, per passare ai film originali che aggirano Broadway per creare nuove mitologie direttamente sullo schermo, da Cappello a Cilindro che lancia Fred & Ginger, a Cantando sotto la Pioggia o Un Americano a Parigi, che diventeranno solo successivamente spettacoli teatrali. Si transiterà per i musical Disney, da Biancaneve a Encanto, che hanno creato un nuovo modo di raccontare tra cartone animato, live action e Broadway, per finire con i classici contemporanei come Moulin Rouge!, La La Land e The Greatest Showman che hanno fatto appassionare nuove generazioni di spettatori alla magia della narrazione in musica.

Sabato 17 dicembre, ore 21

Carmen

Capolavoro di Georges Bizet, che ne curò ossessivamente l’allestimento aggravando la sua angina pectoris che lo condusse alla morte, Carmen (Paris, Opéra-Comique, 1875) mette in scena il brutale e violento mondo della Spagna gitana di fine Ottocento. Immersa nel sole e nel fumo dei sigari di Siviglia, la protagonista – una gitana orgogliosa e disinibita – vive i suoi amori capricciosi, concedendo le sue attenzioni ora a un giovane soldato geloso e tormentato dai sensi di colpa, ora a un torero sfacciato e sicuro di sé. Nel suo ostinato rifiuto di ogni convenzione sociale e di ogni costrizione, finirà con l’annientare se stessa per mano del suo amante in apparenza più insignificante e innocuo.

Domenica 26 marzo, ore 19

Cabaret e Chicago

Cabaret e Chicago è un concerto dedicato a due giganti del teatro musicale e del cinema americano, John Kander & Fred Ebb, autori di canzoni strepitose e spettacoli infallibili. Quando il grande intrattenimento sa essere intelligente e militante: si balla e si canta sull'orlo del baratro in Chicago, nell’America alle soglie del crollo del ’29, in Cabaret, nella Berlino all’alba del Nazismo, ne Il Bacio della Donna Ragno, nella Buenos Aires dei desaparecidos.

Domenica 2 aprile, ore 19

Turandot

Opera incompiuta di Giacomo Puccini, Turandot (Milano, Teatro alla Scala, 1926) rappresenta la trasformazione della favola di Carlo Gozzi, da cui è tratta, in un dramma psicologico di straordinaria modernità. La rabbiosa principessa Turandot – che vendica la violenza subita dalla sua antenata sui pretendenti alla sua mano, ai quali propone tre enigmi indecifrabili da risolvere, facendo tagliare la testa a quanti non riescono a farlo – è l’emblema di un Novecento turbato e disturbante che fa il suo ingresso nella società del secolo breve, sconvolgendo le convenzioni musicali e teatrali della più tradizionale delle forme del teatro musicale, l’opera lirica.

Domenica 16 aprile, ore 19

Otello

Penultima tra le opere di Giuseppe Verdi, composta dopo un silenzio di sedici anni, Otello (Milano, Teatro alla Scala, 1887) è il coronamento del sogno shakespeariano del maestro di Busseto, che aveva già musicato un soggetto del grande drammaturgo elisabettiano agli inizi della sua carriera (Macbeth, Firenze 1847). Costruita sul libretto di Arrigo Boito, straordinario traduttore e poeta, l’opera mette in scena il conflitto del potere e della gelosia che muove Jago a ingannare Otello e Otello a uccidere l’innocente moglie Desdemona. Un dramma della gelosia che obbliga a confrontarsi con i peggiori istinti mossi dall’ambizione e dalla sete di potere che si annidano nel cuore dell’uomo.

Domenica 23 aprile, ore 19

Disney Live Action

Dopo il grande successo nelle scorse stagioni degli appuntamenti Disney e Disney+/Pixar, si completa la trilogia con un nuovo concerto che esplora ulteriormente quell’universo allargandolo ai film Live Action con cui la Casa di Topolino sta rivisitando il proprio catalogo di capolavori. Walt Disney ha creato tutti i suoi cartoni animati come fossero musical di Broadway, per cui i remake con attori in carne ed ossa (e CGI) si possono considerare film musical a tutti gli effetti. Disney Live Action è un concerto in cui si alternano medley corali, mashups e singole canzoni per omaggiare i film che Disney sta ricreando (da Bella e la Bestia, Il Libro della Giungla, Cenerentola, Aladdin, Il Re Leone, La Carica dei 101, Dumbo, Mulan e i prossimi Pinocchio e La Sirenetta), approfittando del film Disney Into The Woods per omaggiare anche Stephen Sondheim, il più grande compositore di Broadway recentemente scomparso.

Info e biglietti

La rassegna Lirica e Musical a Corte è organizzata dal Teatro Superga in collaborazione con STM e Fondazione Ordine Mauriziano.

Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza principe Amedeo 7, Stupinigi - Nichelino

Info e prenotazioni: 011.6279789

biglietteria@teatrosuperga.it; www.teatrosuperga.it