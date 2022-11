Nichelino ha dato l'ultimo saluto a "papà" Luciano Verzola

Era strapieno stamattina il salone del centro sociale Grosa di Nichelino. In tantissimi, giovani e meno giovani, sono andati a rendere omaggio a Luciano Verzola, storico dirigente comunista della città, che nei giorni scorsi è stato portato via all'affetto dei suoi cari e degli amici da un male subdolo.

L'ultimo saluto al 'papà' Luciano

Il figlio Fiodor, che ne sta ripercorrendo le orme, con il suo impegno attivo nella politica, da alcuni anni anche in qualità di assessore, ha ricevuto il caldo abbraccio di coloro che avevano conosciuto 'papà Verzola', riconoscendone il valore morale ed umano. Tante le bandiere rosse, tante le bandiere comuniste in sala, a ricordare la passione che lo ha accompagnato per tutta l'esistenza.

Tolardo: "Se ne va un pezzo di storia"

"Con lui se ne va un pezzo di storia di questa città", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Luciano è stato un protagonista della sinistra nichelinese. Da sempre custode di quei valori rivolti all'attenzione dei più deboli e al riscatto degli ultimi. È stato un importante compagno di percorso, cambiando a volte idea ma mai i suoi ideali".