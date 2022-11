TFF40: da Simona Ventura a Alice Rohrwacher, tutti gli ospiti vip della quinta giornata di festival

Serata dedicata di nuovo alla star della settimana: Malcolm McDowell che questa sera riceverà il premio della Stella della Mole alla Mole Antonelliana alle ore 17. Una premio che l'anno scorso è andato a un'altra grande star del cinema internazionale: Monica Bellucci.

Nel mentre, proseguono le proiezioni, la retrospettiva dedicata al "drugo Alex" e gli incontri, come quello con l'attrice Alice Rohrwacher, che insieme a Luca Marinelli fu protagonista de La solitudine dei numeri primi, girato a Torino da Saverio Costanzo.

Ecco dunque cosa riserva il programma della quinta giornata, mercoledì 30 novembre, per lo meno nei suoi incontri salienti.

I film in concorso





Man and dog

Stefan Costantinescu

Nel solco del miglior cinema rumeno contemporaneo, un film teso, ambiguo, sul filo di una mutevole verità.Greewich, sala 1, ore 19

Kristina

Nikola Spasic

Ritratto in forma di docu-fiction di una sex worker transessuale serba. Un mélo raffinato e pittorico che entra in gara al Tff tra i lungometraggi.

Massimo, sala 1, ore 16.



War Pony

Gina Gammell e Riley Keough

Camera d'or a Cannes, questo ritratto appassionato di una comunità di nativi americani, mostra al mondo una realtà molto diversa da quella che ci si aspetta. Fatta di violenza, droga e degrado, in una costante atmosfera di "nessuno fa nulla per nulla". Gammell e Keough, raccontano uno spaccato di vita in cui i protagonisti cercano disperatamente di restare a galla con ogni mezzo, ancora oggi disprezzati e sfruttati dall'uomo bianco.

Massimo, sala 1, ore 18.30



Eroina - La generazione perduta

Marco Turco

Storia d’Italia all’epoca della tossicodipendenza e di Carlo Rovina, il giornalista che capì tutto ma non riuscì a starne alla larga.

Romano, sala 3, ore 21

N'en parlons plus

Cecile Khindria e Vittorio Moroni

Un viaggio alla ricerca delle proprie radici. E di una pagina dimenticata del conflitto tra Francia e Algeria.

Romano, sala 3, ore 16



La Piedad

Eduardo Casanova

E' una horror-comedy la nuova opera di Eduardo Casanova. In concorso come lungometraggio è una storia fatta di sangue vermiglio e canti coreani all'interno di un rapporto madre-figlio. Molto sullo stile del primo Almodovar e Takashi Mike.

Massimo, sala 1, 10



Dry Ground Burning

Joana Pimenta e Adirley Queirós

Léa e le sue sorelle nel Brasile di Bolsonaro: tra western femminista e distopia carpenteriana.

Greenwich, sala 2, ore 16.30



Cinque uomini, un diario al di là della scena

Cosimo Terlizzi

Cinque attori, una videocamera, una tournée: tra scena, camerini e treni, Cosimo Terlizzi firma un altro diario di vita in corso d’opera.

Romano, sala 1, ore 19.30

La lunga corsa

Andrea Magnani

Fiaba moderna e stralunata, l'opera seconda di Andrea Magnani è un coming of age surreale che racconta la storia di Giacinto, un ragazzino nato e vissuto quasi tutta la vita in un carcere e che poi, una volta allontanato al compimento dei 14 anni, cercherà in ogni modo di tornare dentro, in quell'unico luogo che gli dà sicurezze. Nella sua vita, due genitori che lo usano e non lo amano, un uomo che si prende cura di lui, un'amica un po' particolare e un unico grande talento: la corsa.

Greenwich, sala 1, ore 17

Nagisa

Takeshi Kogahara

Il dolore mangia l'anima. E' quasi una ghost story quella di Takeshi Kogahara, in concorso per i lungometraggi. Una storia che si perde nel tunnel del ricordo di una sorella scomparsa.

Massimo, sala 1, ore 21.45



Corsini interpreta a Blomberg Y Maciel

Mariano Llinas

Il tango, il cantante, il poeta e il compositore: Mariano Llinas firma un film sull'Argentina e su un suo eroe, o forse un dittatore...

Greenwich, sala 3, ore 11.15



Parkland of decay and fantasy

Chenliang Zhu

Letteralmente il parcogiochi della decadenza e della fantasia. Il titolo evocativo di questo lungometraggio in concorso firmato dal regista Zhu. Ed è proprio in un parco giochi abbandonato in Cina che si svolge questa storia di artisti e outsider, un luogo dimenticato e infestato dai fantasmi.

Greenwich, sala 2, ore 11



Foga dei passi - Cinemavita

Katia Viscogliosi e Francis Magnenot

Una suite a tempo di vita (da lockdown): tra Roma e Lione, tra l’esistere e il filmare, una coppia di autori “fragili” ma tutt’altro che ingenui.

Romano, sala 1, ore 10





Cortometraggi in concorso

La via del ferro - Balaena - Km 9 - Finite Eyes - Lo sguardo esterno - L’anniversario

Storie di mari e di balene, di attesa e adattamento, inganni amorosi, corse in auto e viaggi nelle immagini.

Romano, sala 1, ore 21.30



Perpendicolare avanti - Autoritratto all’inferno - Sirens - La copia perfetta - Cicciolina Pocket - Pizza Panic - Il piccolo golem

Immagini celibi, decomposizioni, paesaggi di nero carbone, coming of age, scoperte dell’animo, humor nero.

Romano, sala 3, ore 9.45

Canine - Zio Palmiro - Ughetto Forno, il partigiano bambino - Old Tricks - Ritirata

Opposti che si incontrano/ scontrano: realtà e finzione, vita e morte, ironia e severità, l’uomo e la donna.

Romano, sala 1, ore 17

Gli eventi con Malcolm McDowell

The assassination of the tzar

Karen Shakhnazarov

Uno schizofrenico crede di essere lo sterminatore della famiglia imperiale. Complice il medico, la tragedia rivive.



If.../Se...

Lindsay Anderson

1968, una vera rivolta studentesca armata, capitanata da Malcolm McDowell. Palma d’oro a Cannes.

Greenwich, sala 3, ore 13.30





Fuori concorso

Never Apologize

Mike Caplan

One man show per Malcolm McDowell che celebra il suo lavoro e la sua amicizia con Lindsay Anderson sotto la guida dell'amico Mike Caplan.

Massimo, sala 3, ore 16.30



Incontro con Alice Rohrwacher

Alle Gallerie d'Italia l'incontro con l'attrice protagonista de "La solitudine dei numeri primi" girato proprio a Torino dal regista Saverio Costanzo. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti

Gallerie d'Italia, ore 18.30



Marco Indedito: dagli ultimi cento giorni di Marco Pannella

Simona Ventura

Gli ultimi giorni di vita di Marco Pannella, leone della politica italiana, raccontati con materiali di repertorio mai visti prima e interviste inedite. Un ritratto sorprendente.

Romano, sala 2, ore 16.30



Mantìcora

Carlos Vermut

Un film tra Lang e Cronenberg, che inizia con un incendio ma congela lo spettatore per la freddezza di un amore moderno, rabbuiato dal pensate segreto del protagonista, Julian. Un ragazzo introverso che cerca di amare e di essere amato. Disegnatore di animali, mostri e creature mitologiche per videogiochi, è preda di attacchi di ansia dopo aver salvato dalle fiamme il suo vicino di casa, un bambino di nome Christian. Un momento che lo segnerà e che continuerà a tornare a tormentarlo.

Greenwich, sala 2, ore 19.30