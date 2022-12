Dopo 16 anni chiude l'edicola di piazza Borromini, Madonna del Pilone resta senza rivendita di giornali

"Mia sorella Raffaella - spiega Paola al telefono - sognava di avere un'edicola". E così 16 anni fa le due si lanciano in quest'avventura, divenendo un punto di riferimento per grandi e piccini della precollina. Accanto ai quotidiani, mensili e riviste per appassionati, da loro era possibile acquistare giochini e card in busta. Sempre un sorriso per tutti i clienti, che spesso passavano da loro dopo aver fatto la spesa nel mercato di piazza Borromini.