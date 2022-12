In corso Moncalieri 203 serve un passaggio pedonale, Miano: "Gli uffici stanno facendo le verifiche"

In corso Moncalieri 203 serve un attraversamento pedonale. Lo chiedono i cittadini e ora gli Amministratori della Circoscrizione 8 tramite un ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Lupi.

L'intervento per facilitare e rendere più sicuro l'ingresso degli studenti del Liceo Germano Erba che si è trasferito nella nuova sede.



"Da valutare se farlo rialzato anche per limitare la velocità del traffico in quel tratto" si chiede anche nell'ordine del giorno.

"L'ordine - ha confermato il presidente Massimiliano Miano - è già stato inviato all'assessorato alla viabilità. Stanno facendo le opportune verifiche".

L'attraversamento pedonale sarà utile non solo per la scuola ma anche per facilitare l'ingresso al parco Giacomo Leopardi.