Ex Dazio piazza Bengasi: partiti i lavori sul tetto e sulle facciate

Sono partiti i lavori di riqualificazione esterna dell'ex Dazio di piazza Bengasi. I lavori fanno parte del progetto partito a metà del 2022, progetto che proprio la rimozione dell’attuale copertura in cemento-amianto, il rifacimento e un intervento di recupero delle facciate, ma per il momento non prevede interventi di ristrutturazione interna.

Futuro incerto

Sulla destinazione d’uso dell’edificio ancora poco si sa. Tra le varie possibilità quella di trasformarlo in una biblioteca. A tal proposito, a ottobre i consiglieri di Torino Bellissima Matteo Tabasso e Claudia Amadeo erano intervenuti sostenendo l’inutilità secondo loro di una riconversione. “Abbiamo fatto notare - spiegano i consiglieri - che è inutile e molto rischioso sistemarlo perché sarà facilmente preso finirà da writers e vandali. come opposizione - aggiunge Tabasso - credo che proveremo ad attivarci in tal senso e ne richiederemo la demolizione".

A dare qualche dettaglio in più sul futuro della “casetta gialla” è il presidente Massimiliano Miano: “E’ in corso un dialogo tra la Città, proprietaria del bene e la Circoscrizione 8 per la destinazione futura dell'edificio, oggetto di recente provvedimento di tutela da parte della Soprintendenza”.

La storia dell'ex Dazio

La Casa Gialla venne realizzata nel 1921 con lo spostamento della barriera daziaria da piazza Carducci al quartiere del Lingotto. Dopo l’abolizione del Dazio nel 1930 è rimasto in piedi solo la struttura. Accantonata l'ipotesi di un abbattimento, l'edificio è stato dichiarato “bene storico” dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.