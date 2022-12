Si fa male durante un'escursione nella zona dei vecchi impianti da sci di Pragelato: lo recupera il Soccorso Alpino

Sospetta frattura a una gamba. Sono queste le condizioni in cui i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno trovato e portato in salvo uno scialpinista nella zona del Comune di Pragelato.



La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13.15 dai compagni dell'uomo che hanno fornito indicazioni precise sulla loro localizzazione, intorno a quota 1750 metri, lungo il tracciato dei vecchi impianti sciistici. Inizialmente si è tentato l'invio del Servizio Regionale di Elisoccorso, ma il tentativo è stato sospeso a causa della scarsa visibilità.



È stata quindi formata una squadra a terra con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che è salita con sci e pelli di foca in direzione dell'infortunato. Quando lo hanno raggiunto, hanno iniziato a prestargli le prime cure, ma nel frattempo l'eliambulanza è riuscita nel suo secondo tentativo di avvicinamento, recuperandolo e portandolo in ospedale.