Cantare per “sentirsi a casa” e sognare la pace: stasera a Porta Palazzo va in scena il Natale Ucraino

Cantare per “sentirsi a casa” e sognare la pace: a Porta Palazzo va in scena il Natale Ucraino

Cantare per “sentirsi a casa” e sognare la pace, con un pensiero alla propria terra dovuta abbandonare a causa dell'invasione da parte della Russia: a Porta Palazzo, da sempre zona “di confine” e di accoglienza per chi approda a Torino da terre lontane, stasera andrà in scena il Natale Ucraino, con una serata dedicata alle tradizioni del paese sotto attacco dallo scorso marzo.

La stella cometa come simbolo di “ritorno a casa”

L'evento, intitolato “Alla ricerca della stella cometa” e in programma alle ore 20 presso il teatro della chiesa di San Gioacchino (via La Salle 17), è stato affidato alla regia di Olga Kalenichenko con testi di Ulita Ran e prevede l'esibizione di un coro diretto da Oksana Mochenez: “È il primo Natale - spiegano gli organizzatori - fuori dalla propria terra per molti bambini ucraini e per i loro genitori. La stella cometa indica un percorso e una meta da seguire per trovare il dono più prezioso: la pace e la possibilità di tornare a casa”.

Focus sui bambini

Particolare attenzione verrà dedicata ai bambini: “Nelle letterine a Babbo Natale – proseguono - non ci sono pensieri né richieste tipiche dei più piccoli: niente giocattoli ma il sapere che i papà, i parenti e gli amici stanno bene, che gli adulti smettano con questa guerra ma soprattutto di poter tornare alle proprie case. Per sentirsi a casa, allora, serve riproporre i canti e i costumi della tradizione natalizia ucraina”.