Regio: il Balletto protagonista con un classico del Natale: lo "Schiaccianoci" di Čajkovskij

Il Balletto del teatro Regio torna protagonista con un grande classico natalizio: "Lo Schiaccianoci" di Čajkovskij , in scena per 10 recite da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre.

In questa nuova versione, l’azione si svolge in un ambiente georgiano, presso la casa della famiglia Dadiani e il Parco Mtatsminda a Tbilisi. I bambini amici di Barbaré e Levan ballano intorno all’albero magico. Dopo la battaglia tra il Re dei Topi e il Principe Schiaccianoci, nella terra dei dolci, le bambole spagnole, cinesi, francesi, indiane e russe si uniscono alla festa. I fiocchi di neve ballano il loro meraviglioso valzer.

Per festeggiare il Natale, il Regio propone alle famiglie un prezzo speciale di 5 euro dedicato agli under 12 in occasione dell’ultima recita del 23 dicembre (ore 20). Per i possessori della Regio Card Giovani è previsto uno sconto del 50% sul prezzo dei biglietti di tutte le recite e, a partire dalle 13 del giorno precedente la recita, biglietti last minute a 10 euro.