Il municipio di Grugliasco ospita due bassorilievi del maestro artigiano Angioi

Sono riprese le mostre nell'area espositiva del Municipio, in piazza Matteotti 50, aperte a tutti gli artisti grugliaschesi che vogliono esporre gratuitamente e di libero ingresso. Oltre all'allestimento della mostra sulle bellezze lucane, che sarà visibile fino al 13 gennaio 2023, l'atrio comunale ospita due bassorilievi in legno raffiguranti soggetti sacri nel contesto natalizio che stiamo vivendo in questi giorni.

I bassorilievi soo state eseguiti dal mestro artigiano Francesco Angioi, nato nel 1938 a Orotelli, un piccolo paese nel cuore della Sardegna. Si può dire che la sua passione per il legno nasca con lui, in una famiglia di abili falegnami. Le sue doti non si esprimono solo nel lavoro, ma vanno ben oltre: fin da ragazzo si dilettava a costruire vari oggetti: giocattoli, scatole intagliate fino a maturare con sculture, lampade e infine i suoi originali presepi in legno.