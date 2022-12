Teatro: al Carignano arriva "Mine vaganti", con Francesco Pannofino e Iaia Forte

Questa sera alle 19.30 debutta al Teatro Carignano Mine vaganti, di Ferzan Ozpetek, che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei titoli più amati e premiati della sua filmografia. In scena Francesco Pannofino e Iaia Forte e, tra gli altri, Edoardo Purgatori, Carmine Recano. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Alessandro Lai, le luci di Pasquale Mari.

La famiglia Cantone, proprietaria di un grosso pastificio, ha radicate tradizioni culturali altoborghesi ed è dominata dalla figura di un padre conservatore che desidera solo lasciare in eredità la direzione dell’azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per rivelare la sua verità ai genitori. Una commedia vorticosa e ironica, che tra dialoghi incalzanti e interazioni con il pubblico in sala, riesce a raccontare la nostra resistenza al cambiamento e a mettere a nudo quelle convezioni che troppo spesso ci condizionano.

Lo spettacolo, prodotto da Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, sarà replicato per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 8 gennaio 2023.

"La prima volta che raccontai la storia al produttore cinematografico Domenico Procacci, lui rimase molto colpito aggiungendo entusiasta che sarebbe potuta diventare anche un ottimo testo teatrale", spiega Ozpetek. "Poco dopo avviammo il progetto del film e chiamammo Ivan Cotroneo a collaborare alla sceneggiatura. Oggi, dietro invito di Marco Balsamo, quella prospettiva si realizza con un cast corale e un impianto che lascia intatto lo spirito della pellicola. Certo, ho dovuto lavorare per sottrazioni, lasciando quell'essenziale intrigante, attraente, umoristico. Ho tralasciato circostanze che mi piacevano tanto, ma quello che il cinema mostra, il teatro nasconde, e così ho sacrificato scene e ne ho inventate altre, anche per dare nuova linfa all'allestimento".

"Ho realizzato una commedia che mi farebbe piacere andare a vedere a teatro", conclude il regista, "dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso cui guardano quando parlano. La piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièce".

TEATRO CARIGNANO Piazza Carignano 6. Dal 20 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Orari straordinari in occasione delle feste: sabato 24 e domenica 25 dicembre riposo; lunedì 26 dicembre ore 15.30; sabato 31 dicembre (recita fuori abbonamento) ore 20.30; domenica 1 gennaio 2023 ore 15.30; lunedì 2 gennaio riposo; venerdì 6 gennaio ore 15.30.

Info: www.teatrostabiletorino.it