Chieri, attivata la linea suburbana 1C Festiva

A partire da domenica 15 gennaio 2023 nel Comune di Chieri sarà attiva la Linea suburbana 1C Festiva, che unisce il quartiere Maddalene, con capolinea in via Fratelli Cervi, alle Rocchette (Regione Rocche), con capolinea in via Verdi/strada Andezeno, passando per la stazione ferroviaria e la zona commerciale. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità e Trasporti Massimo Ceppi.

"Da tempo come amministrazione abbiamo evidenziato la necessità di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale urbano per migliorarne la fruibilità a beneficio dei residenti in aree al momento non servite e nelle giornate festive. Ci siamo fatti portavoce delle richieste avanzate dagli abitanti di diversi quartieri, e dopo una lunga interlocuzione con l’Agenzia della mobilità piemontese, la concessionaria GTT-Gruppo Torinese Trasporti e Autoguidovie (Cavourese) che gestisce il servizio in sub-affido, finalmente è giunta l’autorizzazione all’istituzione della Linea suburbana 1C Festiva. I capolinea sono gli stessi dei giorni feriali, ma la domenica cambia il percorso, con lo scopo di servire la stazione, la zona commerciale (piazza Europa ed il Gialdo) e il cimitero. Si tratta di una sperimentazione, tra un anno verrà fatta una valutazione della risposta da parte degli utenti, e se la Linea 1C Festiva sarà apprezzata e utilizzata, allora procederemo a confermare questo servizio che comporta un investimento aggiuntivo da parte del Comune di Chieri rispetto ai 250mila euro annui attualmente stanziati per le Linee 1 e 2. Inoltre, nei prossimi mesi sarà attivata anche l’attesa Linea 3C".