Torino ha fame di cultura, boom di visite nei musei: le restrizioni sono un ricordo lontano

Per comprendere la portata del 2022 vissuto dal Museo Egizio bisogna scandire il numero di visitatori: 898.500. Ottocentonovantotto mila e cinquecento presenze . Un dato superiore a quello raggiunto nel 2019, anno non condizionato dal Covid e dalle restrizioni.

Il progressivo ritorno alla frequentazione dei luoghi di cultura è confermato anche dalla Fondazione Torino Musei, che chiude con oltre 530.000 persone che nel 2022 hanno visitato il patrimonio e le mostre della GAM, del MAO e di Palazzo Madama oltre ad Artissima, la nostra Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea. I visitatori registrati nel corso del 2022 sono stati 154 mila alla GAM, quasi 100 mila i visitatori del MAO e oltre 243 mila a Palazzo Madama, a cui si aggiungono gli oltre 33 mila visitatori in 4 giorni della ventinovesima edizione di Artissima, diretta per il primo anno da Luigi Fassi che si è riconfermata come vero punto di riferimento per il mercato dell’arte contemporanea internazionale ed è stata definita dai media come la fiera più sperimentale, innovativa e interessante d’Italia e d’Europa.