Gli anarchici tornano in corteo per Cospito: centro blindato sabato 14 gennaio

Gli anarchici tornano in corteo per Cospito: centro blindato sabato 14 gennai

Sono sempre più frequenti le manifestazioni di solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. Dopo quelle di dicembre, anche a Torino la componente anarchica tornerà a sfilare, in un corteo indetto sabato 14 gennaio in centro.

Il ritrovo sabato in piazza Castello

Il ritrovo è fissato per le ore 15 in piazza Castello. Il centro, in cui saranno presenti migliaia di persone impegnate nello shopping legato ai saldi invernali, sarà blindato. Ci si aspetta infatti un ingente dispiegamento di forze dell’ordine per contenere gli anarchici.



"Se il 41bis e l’ergastolo ostativo sono l’apice della persecuzione giudiziaria e penitenziaria in questo Paese, settori sempre più ampi della società fanno i conti ogni giorno con la repressione: nelle strade, sui luoghi di lavoro, nelle carceri" scrivono gli anarchici.

Domenica manifestazione a Milano

"Sta a noi tutti e tutte fare propria la lotta di Alfredo, opporsi ad ogni forma di repressione, ostacolare l’inasprimento repressivo in atto" concludono, dando appuntamento per sabato 14 gennaio, alle 15, in piazza Castello. Un'altra manifestazione analoga è prevista a Porta Genova, a Milano, domenica 15 gennaio.