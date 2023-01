Grugliasco, fino al 13 gennaio prosegue la mostra “Basilicata in poster”

La mostra è visibile nei giorni di apertura del comune (lun-giov 8-17 e il ven dalle 8 alle 16) fino al 13 gennaio 2023.

Intanto, nei giorni scorsi sono ripresi i corsi di Yoga presso la sala polivalente della Città Universitaria della Conciliazione di via Panealbo 72, a Grugliasco. Per info e iscrizioni contattare l’insegnante del corso a cui si è interessati, lezione di prova su prenotazione: lunedì dalle 17.30 alle 18.45 per chi ha già praticato e dalle 19.20 alle 20.35 per tutti.