Raccolta sfalci porta a porta: la proposta dei consiglieri della Circoscrizione 8

Aggiungere al porta a porta anche la raccolta degli sfalci privati per le zone collinari e precollinari. E’ quanto proposto dal gruppo di consiglieri della Circoscrizione 8 capeggiati dai Cinquestelle Vittorio Francone e Raffaella Pasquali.

Un’iniziativa che si basa sul modello attuato dal Comune di Moncalieri che svolge gratuitamente un servizio di raccolta dotando di cassonetti gli utenti che ne fanno richiesta con ritiri programmati.

All’interno dell’interpellanza, approvata dal Consiglio, i consiglieri si rivolgono all’Amministrazione comunale per chiedere di sviluppare “un servizio gratuito e programmato come avviene nel comune di Moncalieri consentendo ai cittadini privati che ne fanno richiesta di essere dotati di un sacco di rafia sintetica o di un contenitore carrellato” e di “incentivare maggiormente il compostaggio domestico dotando i cittadini di apposito contenitore garantendo in tal caso una scontistica sulla bollette utenze”.

“La maggioranza - spiega Pasquali - ha introdotto un emendamento per togliere la parola gratuità nella nostra richiesta. Comunque è un buon risultato”.