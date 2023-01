Venaria, arrivano 5 nuove aree cani: approvato il progetto. I lavori partono ad aprile

A Venaria è stato approvato il progetto per la realizzazione di cinque nuove aree cani. Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di 5 nuove aree attrezzate individuate tenendo conto delle istanze dell’utenza e con attenzione ad una distribuzione uniforme sul territorio in modo da servire tutti i quartieri. Le nuove aree saranno ubicate nei parchi Galileo Galilei, in prossimità di via Leopardi/San Giuseppe; Magellano, ingressi via Amati e via Motrassino; III Reggimento Alpini, ingresso via D’Annunzio; Area Benvenuto Cellini presso il cimitero Capoluogo, accesso viale Giordano Bruno; nei pressi del parco di via Chelli, accesso da via Amati. Nuovi lavori sulle aree verdi che si realizzeranno in contemporanea al piano di riqualificazione dei parchi giochi per i bambini tutt'ora in corso e che verrà completato nei prossimi mesi.