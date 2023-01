Borgo Rossini sempre più sostenibile: le nuove piste ciclabili di corso Verona stanno prendendo forma

Un'importante novità sta interessando la mobilità di Borgo Rossini a Torino, novità che lo renderanno sempre più sostenibile e rispettoso dell'ambiente: stanno prendendo forma, infatti, le nuove piste ciclabili monodirezionali di corso Verona che uniranno lungo Dora Firenze a corso Regio Parco e viceversa, garantendo una maggior sicurezza e un più facile raggiungimento del Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino nonché dei quartieri periferici.

Aperto il primo tratto

Un primo tratto di pista è stato già aperto: stiamo parlando di quello in direzione ovest da lungo Dora Firenze a via Catania, mentre nel senso opposto la ciclabile è ancora transennata pur essendo già asfaltata e tracciata. Per quanto riguarda la restante parte da via Catania a corso Regio Parco, invece, si sta ancora precedendo alla costruzione in entrambe le direzioni.

Revisione della sosta

Nella zona, inoltre, è stata rivista anche la sosta, precedentemente fin troppo libera e ora regolata attraverso la tracciatura di stalli “a nastro” con il compito di evitare situazioni di parcheggio selvaggio.