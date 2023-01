Pericolo caduta rami nel cortile della scuola Don Bosco di via Manata

I rami che cadono all'interno del cortile della scuola primaria Don Bosco di via Manara stanno diventando un pericolo per gli studenti.

Ramificazioni secche e ingombranti che rischiano di colpire i bambini mentre giocano o sono di passaggio.

A segnalare il problema sono alcuni genitori dei bambini.

"Solitamente il verde pubblico interveniva per potare gli alberi ma quest'anno nulla è stato fatto - spiega un genitore - abbiamo già segnalato agli uffici, ma per ora la situazione rimane la stessa. Un pericolo per i bambini. Occorre un intervento".