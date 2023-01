Bagni neutri e politiche pro-gender, protesta di Azione Studentesca davanti al Cavour

"Teorie di genere non sono altro che un ulteriore strumento per sradicare l'identità"

Questa mattina i militanti di Azione Studentesca Torino, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, hanno organizzato un presidio per protestare contro l'implementazione dei bagni neutri e altre politiche pro-gender prese dal liceo Cavour. È stato esposto uno striscione con scritto: "Fuori il gender dalle scuole".

"Abbiamo voluto protestare - dichiarano i responsabili di Azione Studentesca Torino - contro l'implementazione dei bagni neutri, misura irrispettosa del decoro e dell'intelligenza degli studenti. Questa è solo l'ultima follia pro-gender promossa da questo istituto, un trend preoccupante che non può passare inosservato. Le teorie di genere non sono altro che un ulteriore strumento per sradicare l'identità e le radici dei giovani e distrarre gli studenti dai reali problemi che li affliggono".



La senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio aggiunge: “Ritengo che si stia alzando eccessivamente il livello di confusione: i nostri ragazzi dovrebbero essere lasciati liberi di frequentare la scuola senza dover essere bersagliati da campagne di “sensibilizzazione” rispetto alle “identità di genere”.