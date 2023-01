The Times elogia il turismo della città di Torino: "Il non plus ultra dei weekend"

"Turin city Guide: the ultimate weekend", è il titolo dell'articolo a firma del giornalista britannico Will Hide uscito sull'edizione di ieri del The Times.

Una guida al capoluogo sabaudo che per il giornalista rappresenta "il non plus ultra dei weekend".

Non pochi giorni fa, ne avrebbe sicuramente beneficiato Kevin Spacey, ospite del Museo del Cinema e che come ogni altro turista ha potuto apprezzare la storia, la cultura e la cucina torinese.

Hide ripercorre le strade della città partendo da un elenco dettagliato dei musei da non perdersi, dai Musei Reali senza perdersi un passaggio alla Cappella della Sindone, al Museo del Cinema, fino alla Pinacoteca Agnelli.

Il giornalista, affascinato dallo stile liberty di Torino, invita a perdersi tra le vie Luigi Cibrario, Via San Donato and Via Pietro Piffetti, per poi andare a gustarsi le tradizionali pietanze torinesi, dalla storica osteria Ranzini fino al più recente Snodo, il ristorante delle Ogr Piemonte, senza dimenticare un caffè da Mulassano.

Insomma, Torino passa il test del gusto british.