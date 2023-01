Giaveno, alla scuola Maria Ausiliatrice decolla il laboratorio di Steam pensato per i ragazzi

Al MAG Scuola Maria Ausiliatrice di Giaveno un laboratorio STEAM per alcuni dei futuri allievi delle classi prime primaria e secondaria del prossimo anno scolastico. Di cosa si tratta. Nella sua forma più elementare, STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica in lingua inglese. In alternativa, STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. Ma l’educazione STEM è molto più che unire insieme i titoli delle materie. È una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale. In che modo è importante l’educazione STEM al Maria Ausiliatrice di Giaveno? La componente chiave di STEAM è l’integrazione. Invece di insegnare discipline in silos di materie indipendenti, le lezioni sono a tutto tondo, basate su progetti e indagini, con un focus sull’apprendimento interdisciplinare. STEM e STEAM sono in linea con il modo in cui lavoriamo e risolviamo i problemi nella nostra vita quotidiana. Rendendolo un modo eccezionale di istruire e apprendere. Con STEM insegniamo le abilità nel modo in cui verranno utilizzate nella forza lavoro e nel mondo reale. Raramente un lavoro richiede solo un set di abilità come la matematica. Immagina un architetto, usa la scienza, la matematica, l’ingegneria e la tecnologia per fare il suo lavoro. I soggetti non lavorano da soli, ma sono intrecciati in modo pratico e senza soluzione di continuità consentendo, ad esempio, all’architetto di progettare edifici complessi ed allo studente di apprendere