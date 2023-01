Incontro con Uto Ughi al Polo del ‘900

Sabato mattina, alle 11.30, al Polo del ‘900 il maestro Uto Ughi incontra il pubblico per un dialogo aperto tra aneddoti, spunti e riflessioni dalla sua carriera al mondo della musica più in generale. Insieme al maestro interverranno Francesco Pennarola, Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino e Stefano Vitale, Direttore Artistico degli Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Per l’occasione il maestro sarà accompagnato in una visita al Polo dove coabitano prestigiosi istituti culturali con i loro archivi. Tra questi, l’Archivio Ezio Bosso, affidato all’Istituto piemontese Antonio Gramsci attualmente impegnato a valorizzarne il contenuto con alcune associazioni under 35, presenti anche all’incontro con Ughi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a www.polodel900.it