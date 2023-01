Metropolitana, le scale mobili ferme sono un falso mito? "Il 95,1% funziona"

"Le scale mobili della linea 1 della metropolitana sono sempre rotte". Quella che è una delle lamentele più frequenti da parte di chi si muove con i mezzi pubblici è in realtà un falso mito.



A dirlo, pur senza essere così esplicita, è l'assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Chiara Foglietta: "Abbiamo dei dati positivi: il 95,1% delle scale mobili e degli ascensori funzionano correttamente. Il dato è ancora migliore per quanto riguarda le infrastrutture interne, con una percentuale che sale addirittura al 98,3% per le scale e gli ascensori interni".



Delle 142 scale mobili e dei 73 ascensori presenti sulla linea 1, 50 scale e 25 elettori sono all'esterno. Senza riparo. E questo causa problemi come la maggiore usura dei corrimano e degli organi di movimento.



Di certo, le manutenzioni sono frequenti. E questo lo testimoniano i numeri: nel 2022 infatti, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono state di 884.000 mila euro, di cui 413.000 per la manutenzione ordinaria, le ispezioni e le prove, e 471.000 per la riparazione, la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli apparati.