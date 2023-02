Corso Gabetti: in caso di ritorno del tram 3, cittadini e residenti chiedono l'attraversamento pedonale

Come già annunciato in Comune, il tram 3 con ogni probabilità tornerà a circolare tra la città e la collina, dalle Vallette a piazza Hermada, in questa prospettiva si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti della Gtt, i coordinatori della Viabilità, la II Commissione della Circoscrizione 8 e la cittadinanza.

Un incontro voluto dalla Circoscrizione proprio per avere maggiori chiarimenti sull'eventuale ritorno del mezzo pubblico tra Borgo Po e Madonna del Pilone, con particolare attenzione sulla nuova viabilità che interesserebbe l'area di corso Gabetti.

“Si è discusso dell'attraversamento pedonale da realizzare proprio corso Gabetti - conferma il presidente Massimiliano Miano - ci sono diverse resistenze da parte viabilità e Gtt per motivi di sicurezza, ma sia l'assemblea sia cittadini spingono affinché si possa veramente creare un attraversamento pedonale in sicurezza. Abbiamo per questo chiesto uno studio di fattibilità con costi e benefici per realizzarlo a livello dell'intersezione con via Moncalvo o via Vittone/via Cinzano".

Per garantire una corretta viabilità Gtt sta già vagliando le opzioni, quella più fattibile sembrerebbe essere un passaggio raso terra con semaforo, un sottopassaggio e un rialzo risulterebbero poco sicuri.

Torino Bellissima: "Verifichino sia sicuro e che funzioni"

Già a luglio 2022, i consiglieri di Torino Bellissima Matteo Tabasso e Claudia Amadeo avevano presentato un’interpellanza a tal proposito.

“Se torna il tram - aggiunge Tabasso - dobbiamo essere sicuri che funzioni. Evitino di far smantellare il parco per poi dire che il tram non va e si toglie. Prima di rimetterlo, verifichino anche cosa pensano i residenti. L'associazione che è sul posto da due anni e mezzo, ha parlato con centinaia di residenti e commercianti. Pare che l'80% non voglia il tram. Presumibilmente anche perché associato alla barriera che genera”.

La proposta di Torino Stratosferica

D'accordo sul ritorno del tram 3 anche dall'associazione Torino Stratosferica promotrice del Precollinear Park, che si estende dal Lungo-Po Nicolò Machiavelli a piazza Hermada, passando proprio per corso Gabetti: "Concordiamo sul fatto che tale progetto debba prevedere il possibile attraversamento dello spazio urbano, superando le “cesure” che hanno caratterizzato i decenni scorsi".

La creazione di un passaggio è stata tra le prime cose richieste a gran voce dai cittadini secondo l'associazione, che a fine 2020 ha presentato la propria ipotesi al Comune. "Riteniamo che sia urgente e necessario costruire una soluzione in tal senso, per permettere a centinaia di cittadini ogni giorno (vale a dire decine di migliaia ogni anno) di attraversare l’area senza doverla circumnavigare, e quindi è importante dipingere subito delle strisce pedonali, creando una piazza all'altezza di via Montemagno / via Moncalvo".