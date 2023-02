Via Sansovino, “periferie dimenticate”: marciapiede rotto, la sicurezza pedonale resta ancora un miraggio

Il manto del marciapiede che corre lungo via Sansovino, all'altezza del civico 131 continua ad avere problemi: un susseguirsi di buche e avvallamenti. Difetti che rendono il passaggio una vera e propria "corsa ad ostacoli", diventando trappole per i pedoni.

La questione è ancora più grave se si pensa che, da quelle parti, passano in tanti: sia per la presenza nelle vicinanze dello Juventus Stadium, sia per i diversi centri commerciali.



"Abbiamo nuovamente scritto alle istituzioni, chiedendo un intervento rapido e risolutivo - dicono Marina Trombini, presidente dell'Associazione "Giustizia e Sicurezza" e Paolo Biccari, attivista della stessa associazione -. Crediamo che i cittadini che pagano le tasse regolarmente meritino rispetto e marciapiedi sicuri. Le periferie, nonostante il cambio di colore politico della Giunta torinese continuano ad essere abbandonate a sé stesse. Quando ci sarà un vero cambio di rotta?" .