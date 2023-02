Cosa fare nel weekend: gli appuntamenti da venerdì 10 a domenica 12 febbraio

ABBA SYMPHONIC - Real Tribute Show

Domenica 12 febbraio ore 21

Mentre in tutto il mondo si sta celebrando il 50esimo compleanno degli Abba, che hanno scritto alcune tra le pagine più indimenticabili della disco music, al Colosseo arrivano gli Abba Symphonic, per uno spettacolare concerto sinfonico. Un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i grandi successi della leggendaria band svedese, riarrangiati in maniera magistrale per orchestra sinfonica e band.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

UNO SGUARDO DAL PONTE

Venerdì 10 ore 20.45, Sabato 11 ore 19.30, Domenica ore 15.30

Un classico di Arthur Miller diretto e interpretato da Massimo Popolizio. Questo grande affresco sociale viene rivisitato presentandolo insieme ai numerosi adattamenti cinematografici e televisivi realizzati dalla sua pubblicazione a oggi. La storia dell'onesto Eddie Carbone, compromesso e sconfitto da un’incestuosa passione erotica, sarà dunque contaminata o forse completata dalle immagini e dalle musiche che ha contribuito a creare nel corso del tempo. Una narrazione che amplificherà i temi scottanti e ancora attuali che attraversano questa storia di povertà, immigrazione e passioni incontrollabili.

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

COSI' FAN TUTTE

Venerdì 10 ore 20.45, Sabato 11 ore 19.30, Domenica ore 15.30

Una Napoli libertina e cosmopolita, colta e scurrile, ma anche fortemente musicale: è questa l'ambientazione scelta per questa nuova reinterpretazione per il teatro dell'opera di Wolfgang Amadeus Mozart. La regia è affidata a Giuseppe Miale di Mauro, l'elaborazione musicale e gli arrangiamenti sono di Leandro Piccioni e Mario Tronco, il libretto è di Andrej Longo e la direzione artistica dello stesso Mario Tronco.

Info: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it

LUCA MERCALLI - Dall'anno senza estate all'anno senza inverno

Sabato 11 febbraio ore 17.30

Spunti letterari sul cambiamento climatico: una lezione a cura del meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Dalla grande anomalia climatica dell’era moderna – la disastrosa eruzione del vulcano Tambora in Indonesia che nel 1815, proprio mentre Mary Shelley scriveva Frankenstein, coprì di cenere il cielo causando un oscuramento globale, carestie e un drastico calo delle temperature – al surriscaldamento globale dell’epoca contemporanea, per esplorare insieme accadimenti reali e spunti letterari nell'ambito del cambiamento climatico.

Info: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, ingresso libero, prenotazione consigliata scrivendo a dialoghi@fondazionetpe.it

MAURIZIO BATTISTA - Ai miei tempi non era così

Venerdì 10 e Sabato 11 febbraio ore 21

Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l'idea di “vecchio” e il presente con l'idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancare, fino a farci invecchiare prima del tempo? E chi l'ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com'era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”? Tra queste e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell'ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, coadiuvato dalla musica dei “Los Logos”.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it