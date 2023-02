Collegno, approvata la variante "Centro"

Lo scorso 25 Gennaio il Consiglio Comunale di Collegno ha approvato con 16 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario la Variante Urbanistica che riguarda l'ex deposito GTT-CTREA - acronimo del Consorzio Torino-Rivoli Esercizi Autofiloviari che gestì dapprima la tranvia e successivamente, dal 1955, la filovia che collegava Rivoli e Torino lungo l'asse di Corso Francia - e ridisegna tutto l'ambito territoriale collegato alla fermata della Metropolitana Collegno Centro.

Il via libera alla riqualificazione giunge dopo parecchi mesi di lavoro da parte dell'Amministrazione insieme ai nuovi proprietari delle aree: ne è nato un progetto in grado di soddisfare i bisogni e le ambizioni che la Città ha per un'area centrale ed estremamente importante per la presenza del mercato del mercoledì di Santa Maria, uno dei più grandi del Piemonte.

Soddisfatto l’assessore all’Urbanistica Matteo Cavallone: "Con la Metropolitana arrivano investimenti, recuperi degli spazi abbandonati e opportunità che la nostra Città è stata in grado di cogliere. Il grande valore aggiunto di questa trasformazione è quella di dare una nuova centralità e luogo di aggregazione, riqualificando una piazza, rendendola un luogo aulico e bello da vivere con tante attività commerciali di ristorazione assolutamente idonee a creare un luogo di aggregazione per la cittadinanza nell'ottica di una Città più accogliente, più viva e più moderna".

La Variante Collegno Centro intreccia il suo percorso con quello del prolungamento verso Rivoli della Linea 1 della Metropolitana che proprio lì porterà una nuova fermata. La vicinanza inoltre a una delle più grandi e frequentate scuole elementari, la Scuola Marconi, l'adiacenza della più grande arteria stradale di spostamento di Collegno, Corso Francia, e l'insediamento al suo interno della più grande infrastruttura di mobilità sostenibile della Città metropolitana renderanno l’area un nuovo polo attrattore per i collegnesi e i residenti dell’ovest.



La trasformazione edilizia si divide principalmente in 3 interventi: la ristrutturazione degli edifici dell'ex-deposito CTREA, la realizzazione di due nuovi edifici sull'odierna piazza del mercato, le opere pubbliche e la riorganizzazione della piazza del mercato come nuova centralità cittadina. L’edificio dell’ex-magazzino CTREA, abbandonato ormai da oltre 40 anni, si svilupperà con la realizzazione di tre strutture commerciali tutte collegate, una di circa 900 mq, la seconda di circa 1500 mq e la terza di oltre 2000 mq, ristrutturando integralmente tutto l’edificio con 800 mq di circa 80 appartamenti in locazione per studenti.



La piazza del mercato di Santa Maria sarà completamente rinnovata. La parte adiacente agli edifici ristrutturati avrà una funzione di parcheggio privato ad uso pubblico senza nessun impedimento per i cittadini non utenti delle attività commerciali a poter parcheggiare, né limitazioni di orario, mentre la restante area, compresa tra i due edifici nuovi sarà una piazza pubblica realizzata in sampietrini in analogia con la realizzazione dell'attuale piazza XXV Aprile, avrà un monumento fronte Corso Francia e un bagno pubblico aperto 24/7 a servizio del mercato rionale sia per gli operatori sia per i cittadini.

"La rigenerazione urbana è il driver di sviluppo su cui puntiamo", ha detto il Sindaco di Collegno Francesco Casciano, "L’urbanistica ha tempi medio-lunghi e processi complessi ma grazie al lavoro dei molti tecnici l’area ex Ctrea Collegno Centro darà un nuovo cuore pulsante alla città, bello e innovativo, raggiungibile in pochi minuti in modo sostenibile da Torino e Rivoli".