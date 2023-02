Chivasso, baby gang aggredisce due giovanissimi e poi si accanisce contro un 49enne

Ancora baby gang in azione nel torinese. Stavolta il teatro dell'ennesimo episodio di violenza è stata la zona di piazza d'Armi a Chivasso, vicino al luna park.

Aggrediti due giovanissimi e poi un 49enne

Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio una decina di ragazzini, tutti quasi certamente minorenni, hanno rapinato due coetanei per un bottino di pochi euro, poi se la sono presa con il padre di uno di loro, giunto in soccorso del figlio. Per l'uomo, un 49enne residente a Rivarossa, botte e calci, che lo hanno costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Chivasso.

Tre ragazzini denunciati dai carabinieri

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri, che stanno lavorando per identificare gli autori dell'aggressione. Alla fine, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte dai militari dell'Arma, tre giovanissimi (tutti di età inferiore ai 14 anni) sono stati denunciati per lesioni e rapina.