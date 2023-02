Anche Nichelino ricorda la tragedia dello Statuto: "Momento doloroso che rende fondamentale la prevenzione"

Sono passati esattamente 40 anni dalla tragedia del Cinema Statuto: una ferita profonda per Torino e non solo, che ieri ha visto numerosi momenti carichi di emozione, durante le varie cerimonie. Quell’incendio si portò via 64 persone, tra i quali anche due giovani cittadini di Nichelino, Michele Melidoro e Paola Scavuzzo. Paola aveva 21 anni e Michele ne aveva 26, stavano per sposarsi e avevano tutta la vita davanti.

Nichelino ricorda Michele e Paola

Così il sindaco Giampiero Tolardo ha voluto andare a rendere omaggio alla loro memoria, deponendo, insieme ai familiari, un mazzo di fiori sulla loro tomba. "Quell’evento drammatico, come è capitato spesso nel nostro Paese, fu l’occasione per capire quanto le norme in tema di sicurezza sui luoghi di svago e divertimento fossero sbagliate e dovessero essere profondamente riviste; fu quindi un momento tanto doloroso quanto decisivo per la salvaguardia e l’incolumità delle tantissime persone che frequentano i teatri, i cinema, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura", ha sottolineato il primo cittadino di Nichelino.